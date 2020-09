Atlético de San Luis, sin margen de error ante León en sus aspiraciones por la reclasificación

El Atlético San Luis recibe al León en el Alfonso Lastras para tratar de reencontrarse con la victoria que le permita hacer un buen cierre de torneo para acceder a puestos de reclasificación.

Los Potosinos tienen una misión complicada, pues una derrota significaría despedirse en automático de la competencia y, por si fuera poco, en frente tienen a los Esmeraldas que han sido uno de los mejores equipos del campeonato, algo que Mauro Quiroga sabe bien, pues reconoció que, su rival cuenta con grandes individualidades; sin embargo, aseguró que él y sus compañeros saldrán concentrados.

"Tienen individualidades interesantes, pero hemos trabajado bien, necesitamos estar concentrados", declaró en conferencia de prensa.

El Comandante, respaldo a su entrenador, Guillermo Vázquez, al que se le han achacado los malos resultados del equipo, y señaló que, todos en el equipo tienen su parte de responsabilidad.

"No se trata solamente del entrenador, se trata de cada uno de nosotros, todos tenemos responsabilidades", apuntó.

Por su parte, el mediocampista tunero, Pablo López, también metió las 'manos al fuego' por Vázquez, del que dijo, ha recibido la confianza, y mencionó que la suerte no ha acompañado al equipo, eximiendo al estratega por esta mala racha.

“Me ha dado la confianza que necesitaba para poder jugar y mostrarme, los resultados no han llegado, pero eso no quita que uno no haga su trabajo", explicó.

El conjunto Rojiblanco apostó por Memo Vázquez para encabezar su cuerpo técnico, ya que con el Necaxa hizo una excelente labor, la cual no ha podido emular en tierras potosinas, pues al equipo no lo han acompañado los resultados a lo largo de este Guardianes 2020.

