Liga MX: Atlético San Luis buscará su segunda victoria del torneo en su visita al Campeón León

El Campeón León recibirá este lunes la visita del Atlético de San Luis, equipo que sorprendió la semana pasada al superar con autoridad al Guadalajara, triunfo que buscarán que los impulse a seguir en el camino del triunfo sin importar que se meterán a la casa del vigente monarca de la Liga.

Axel Werner, guardameta del conjunto potosino confirmó que una de las claves para estar mostrando una versión totalmente opuesta a lo que se vio el semestre anterior donde finalizaron en el último lugar de la tabla, fue precisamente la llegada Leonel Rocco, entrenador que ha podido plasmar sus ideas de juego en la plantilla.

“No revelaré secretos de vestuario, pero este grupo ha asimilado su idea y sobre todo el convencimiento hacia el grupo. Desde el primer día nos planteó una forma de trabajo y la ha cumplido hasta hoy. Es una persona con las ideas muy claras, tiene fijo el objetivo y eso nos ayuda a entender la idea de juego que nos propone”, comentó el guardameta.

Respecto a su responsabilidad como líder del equipo por su trayectoria, el cancerbero reconoció que haber jugado para grandes equipos no lo mantiene fijo en el arco y es más el resultado al trabajo diario.

“He tratado de volcar mi experiencia desde la humildad, de nada sirve pensar que tuve logros en el pasado sino que tengo que demostrar lo que valgo y lo que soy y la razón por la que San Luis me trajo de nada me funciona pensar que pasé por el Atlético de Madrid o por el arco de Boca Juniors, acá el trabajo es lo que me ha mantenido”, finalizó Werner.

