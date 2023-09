Pumas venció 3-2 al superlíder; sin embargo, hoy en el Pedregal no hay más, los chinos están de moda. Para la afición no hay nada ni nadie más que César Huerta, y no se equivocó, pues aunque no se formó en las entrañas de cantera, el '12' auriazul tiene la garra que quiere la gente y lo demostró marcando el gol del empate a dos con el Atlético San Luis, pero en complicidad con Dinenno y el 'Toro', lograron que el mejor equipo del torneo mordiera el polvo en CU.

Regresó el futbol a Ciudad Universitaria y con él la esperanza de la afición auriazul de que su equipo, ahora de la mano de César Huerta, sacara un buen resultado ante el superlíder y lo que 'Chino' hizo, fue fundamental para por lo menos sacar un punto.

Y es que sí, la entrega que ha mostrado y su llamado a la Selección Mexicana, hicieron que 'Chino' sea el nuevo ídolo auriazul, hecho que se reflejó en todo, pues cada movimiento o toque de pelota del futbolista era motivo de ovación, la cual aumentó al final del juego.

Pero delante de los felinos estaba el que, hasta ahora es el mejor equipo del torneo y así lo mostró. Luego de las pocas, pero fallidas llegadas de Pumas, el Atlético San Luis no desperdició y a los 35 minutos de juego, tras el cobro de un tiro de esquina, el rebote le quedó a Julio Domínguez y de cabeza puso adelante a su equipo.

Iniciando el primer tiempo, Javier Güemez se trompicó con Gabriel Fernández, por lo que el árbitro decreto penalti sobre el 'Toro', pero tras la revisión del VAR, se retractó.

Luego, y tras entrar de cambio ovacionado por su gente, Juan Ignacio Dinenno reavivó la esperanza con el gol (70') que significaba el empate momentáneo a uno, pero el mejor equipo de la liga reaccionó.

Ya muy cerca de terminar el partido (81'), Vitinho no perdonó y marcó el segundo para el equipo potosino.

Pero la cereza del pastel universitario llegó con el gol del hombre del momento: César Huerta, que sí era importante, pues se trataba del empate a dos, pero la situación mejoró cuando ya en tiempo complementario Gabriel Fernández alzó la mano y marcó el tercer tanto con el que el Superlíder cayó en Ciudad Universitaria.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: 'CHINO' HUERTA Y JUAN DINENNO FUERON OVACIONADOS EN SU LLEGADA AL OLÍMPICO UNIVERSITARIO