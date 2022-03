Querétaro vs San Luis: Toluca, una de las opciones para ser sede del partido

El Querétaro busca donde disputar sus partidos como local después del veto que recibió el Estadio Corregidora tras los incidentes de violencia que se presentaron entre sus seguidores y los del Atlas el pasado fin de semana.

Aunque aún no es oficial, el técnico del Atlético de San Luis, André Soares Jardine, próximo rival de los Gallos Blancos, adelantó que el duelo que también es considerado un 'clásico' por sus aficiones, podría disputarse en la cancha del Nemesio Diez.

“Aún no tengo la información oficial porque ya escuché dos versiones de jugar en Toluca, también jugar en Querétaro (a puerta cerrada), pero la verdad no me voy a manifestar porque no tengo certeza. La verdad es que no estamos preparando cada juego como una Final”, declaró Jardine en conferencia de prensa.

El estratega brasileño aseguró que de momento su mente solo estaba concentrada en el juego ante el Puebla, ya que solo planean los partidos para el siguiente fin de semana, por lo que el duelo ante Querétaro no era prioridad.

“No nos permitimos pensar más allá del rival de cada semana, entonces no me permití pensar un segundo en Querétaro hasta ahora. Hoy fue una gran victoria y mañana ya pensaremos y prepararemos para el partido, como si fuera una gran Final, es un Clásico que justifique prepararnos más y planear la estrategia", mencionó.

El juego entre los queretanos y el San Luis ya tiene antecedentes de violencia registrados en el Apertura 2019 en la cancha del Alfonso Lastras.

