Liga MX: Atlético de San Luis se mete al Repechaje tras dividir puntos con Santos

Aunque Santos Laguna ya tenía su lugar asegurado en el Repechaje, los Guerreros buscaban una mejor posición ante el Atlético San Luis a quien le favoreció los resultados del fin de semana para colocarse en el lugar 12 de la Clasificación y también pelear su boleto a la Fiesta Grande.

El equipo de Guillermo Almada se mostró muy bien organizado técnicamente. Sin embargo, no contó con los recursos suficientes para meterse a los primeros cuatro lugares de la tabla general y asimismo sumar su tercera victoria consecutiva.

Tras los malos partidos que venían dando los del Atlético San Luis, la escuadra visitante necesitaba mejorar principalmente el sector creativo y ofensivo para poder marcar goles; sin embargo, desaprovecharon la oportunidad que tuvieron de abrir el marcador cuando pasando la media hora el silbante marcó la pena máxima a su favor.

Pero desafortunadamente no lograron tomar la ventaja momentánea, pues el argentino Germán Berterame se perfiló para tirar desde los once pasos, pero terminó por enviar el esférico a un costado del arco de Carlos Acevedo, quien adivinó la dirección del balón, pero ante el tiro fallido ya no alcanzó a tocarlo. De este modo, se fueron a los vestidores con el marcador 0-0.

Al reanudar las acciones, los locales tuvieron buen rechace contra el Atlético de San Luis evitando que les generarán jugadas de peligro, ambas escuadras trabaron la pelota en el media cancha pero no consiguieron acercarse a la puerta el rival.

