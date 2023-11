Atlético San Luis rescata empate de último minuto ante Tigres

Apareció la ley del ex. Cuando parecía que Tigres se llevaría los tres puntos ante el Atlético de San Luis, Dieter Villalpando apareció para poner el empate a dos y arruinarle la fiesta a Gignac que había conseguido llegar a los 197 goles con los felinos.

Durante el primer tiempo, los dirigidos por Robert Dante Siboldi se vieron superiores al generar un par de jugadas claras de gol; sin embargo, estas acciones no terminaban por verse reflejadas en el marcador debido a Que al momento de definir no terminaban por tener ese golpe de suerte que les hacía falta.

Pero para la segunda parte todo cambió, ya que al minuto 58' Luis Quiñones avanzó por la banda izquierda y cuando llegó a un costado del área grande mandó un centro elevado al manchón penal. En esta zona apareció gignac para ganarle el duelo aéreo a su marcador y realizar un remate de cabeza que mandó la esférica al fondo de la portería, lo que significó su gol 197 vistiendo la playera de los felinos.

Pero minutos después, toda esta alegría terminó por verse mermada debido a que el francés pidió ser sustituido debido a unas molestias en la pierna izquierda y por si algo les hiciera falta el equipo potosino consiguió el empate gracias a un disparo de Vitinha dentro del área.

Pero Nicolás Ibáñez no se conformó con el empate y al minuto 89' aplicó la ley del ex al mandar la esférica al fondo de la red para poner a los locales en ventaja, pero si de ley del ex hablamos, Villalpando tampoco se quiso quedar atrás y con un disparo de larga distancia puso el dos a dos al minuto 96'.

