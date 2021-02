Leonel Rocco tras derrota ante León: 'El resultado fue más abultado de lo que debió ser'

Pese a haber perdido 3-1 con el León, el técnico del Atlético San Luis, Leonel Rocco, se dijo satisfecho con el desempeño que tuvo su equipo, e incluso consideró que el marcado fue más escandaloso de lo que realmente fue el partido.

“El resultado fue más abultado de lo que debería ser, nosotros tomamos los riesgos al salir a buscar el partido, León es muy buen equipo, por algo fue el último campeón, estoy muy conforme con el trabajo de los jugadores, la entrega este es un equipo que está mostrando la cara que queremos y tenemos que mejorar muchas cosas.

“Me voy muy conforme con mi equipo, obviamente no me gusta nada el resultado, resalto el trabajo de los futbolistas que están haciendo un trabajo espectacular, valoro el convencimiento de enfrentar a un equipo como León”, señaló el entrenador, quien no quiso hablar sobre el trabajo arbitral, ya que le anularon un gol a su equipo.

“No me gusta hablar de los árbitros. Me estoy adaptando a cosas, ciertas decisiones que no comparto, no quedo muy conforme, pero León ganó a buena ley y es un gran equipo”.

Finalmente, el timonel del cuadro potosino explicó cuáles fueron los errores que ante León cometió su equipo y que no tenía cuando vencieron a Chivas (3-1): “Con Chivas hicimos un gran partido y hoy fallamos a la hora de recuperar el balón, no estuvimos finos y tenemos que trabajar para mejorar, nos faltó precisión, y para Tijuana nos tenemos que preparar de la mejor manera”, indicó.