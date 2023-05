Liguilla: André Jardine y Atlético San Luis no bajan los brazos: 'Vamos a pelear'

Atlético de San Luis no supo aprovechar la localidad y terminó cayendo 3-1 ante el América en el partido de Ida de los Cuartos de Final del Clausura. A pesar de esto el DT del equipo, André Jardine, no baja las manos.

Jardine sabe que los jugadores están tristes por el resultado, pero la victoria en León en el Repechaje los motiva a poder dar otra campanada, está vez en el Estadio Azteca ante el América.

"Motivados ya están, no vi un vestidor derrotado, solo triste por el resultado, pero con la cabeza en el próximo partido, la contundencia hace la diferencia, podríamos estar al frente pero el partido será otra historia, como empezó el partido de León, ya escribimos una historia linda en el Azteca no mucho tiempo atrás, también una historia linda en un estadio donde no habíamos ganado (León), e ir hasta el final”.

De la misma forma el entrenador aseguró que no pueden salir a arriesgar todo pues le dejarían muchos espacios a las Águilas. Aun así, declaró que pelearán hasta el final con la mentalidad de sacar el resultado.

"Este pensamiento de no tener nada qué perder, no concordamos, tenemos nuestro trabajo a defender, nuestro club, los sueños, nos duele la derrota, cada derrota que tuvimos, tristes por el resultado pero vamos a pelear por la mínima chance que tenemos”, finalizó el DT.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA INFORMA LA SERIEDAD SOBRE EL GOLPE DE HENRY MARTIN