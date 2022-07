Rubens Sambueza tras hablar sobre su retiro: 'Me gustaría seguir ligado al futbol'

El futbolista del Atlético de San Luis, Rubens Sambueza comentó acerca de sí planea continuar en el futbol mexicano ya que su contrato con su actual equipo termina en diciembre.

"Uno lo piensa y si fuera por mí, todavía me siento capacitado para jugar en cualquier club y aportar lo que uno sabe. A veces uno piensa en la familia y siento que se le pasa el tiempo a mis hijos que tienen 16 y 17 años, llega una edad donde tienen que pegar un buen salto, tienen que competir al máximo nivel y aquí no lo están haciendo", comentó.

Cabe mencionar que el centrocampista no planea alejarse del medio futbolístico ya que se encuentra estudiando como director técnico por lo que podría buscar un lugar en el banquillo al término de su retiro como futbolista.

"Me encantaría seguir ligado al futbol. Me queda muy poco para terminar el curso de director técnico, son tres materias contando el presencial que tengo que ir hasta Argentina porque es un curso que estoy haciendo online, me gustaría seguir ligado al futbol, seguramente me tendré que preparar muy bien".

