Sambueza sobre su salida de Toluca: "Me molestaron las formas"

Rubens Sambueza, mediocampista del Atlético San Luis, señaló que vivió una salida muy difícil de los Diablos Rojos del Toluca, porque no le dijeron las cosas de frente.

Sambueza ha entrado en un papel de suplente en el cuadro potosino, pero a pesar de sentir un cariño especial por los choriceros, aceptó que no le gustó cómo salió cuando llegó Ignacio Ambriz, y sólo Sinha fue el único que le dijo que no sería tomado en cuenta por el entrenador.

En una entrevista con ESPN, Rubens afirmó que "me molestaron las formas, la forma de cómo me tocó salir, de que no me dijeron las cosas. Bueno, solo Sinha, que era el director deportivo y le agradezco porque con Toño jugué y tengo muy buenos recuerdos. Él fue el que me dijo que no iba a ser tenido en cuenta, pero me hubiese gustado que el técnico, en este caso la gente que iba a manejar el equipo, me lo dijera en la cara".

El mediocampista no tuvo la oportunidad de ser campeón con el Toluca y aceptó que le da envidia la inversión que hicieron en este torneo y que le ha permitido tener un gran nivel, cosa que no pasó mucho en la época de Sambueza, de acuerdo a sus palabras.

"He de confesar que tengo un poco de envidia, porque me hubiese gustado que ese equipo que armaron ahora o esa inversión que hicieron, la hubiesen hecho antes, cuando me tocó estar ahí; pero bueno, por diferentes circunstancias no se dio y en esa época peleamos con lo que teníamos y creo que competimos muy bien", sentenció Rubens Sambueza.

