La polémica en la Liga MX no para y en el Olímpico Benito Juárez no fue la excepción y es que el primer gol del partido del FC Juárez vs Chivas no debió contar, aseguró experto arbitral.

De acuerdo a Felipe Ramos Rizo, analista arbitral, no debió contar debido a un empujón precedido por Ángel Zaldivar mismo que se hizo el espacio para definir el tanto en la frontera.

Qué dijo Felipe Ramos Rizo

“Claro empujón en el gol de Juárez, ni el árbitro ni el VAR, Chivas, hay va la jornada, llena de errores arbitrales”, comentó el exsilbante en su cuenta de X.

Cabe mencionar que en la última frase resaltando que la jornada va llena de errores se refirió a sus puntualizaciones en partidos del Querétaro vs Mazatlán donde resaltó algunas faltas que no fueron señaladas de la mejor manera.

Mientras que en el Puebla fue directo contra la persona de Salvador Pérez, árbitro central, mencionando que sus condiciones físicas no son las mejores para arbitrar.

Crítica al VAR

Ramos Rizo también hizo énfasis en el VAR a quién resaltó estar en su peor momento tras no sancionarse una mano en el Cruz Azul vs Atlético San Luis: “Sin dirección, sin instrucción y capacitación, el VAR en su peor momento…”

