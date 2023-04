Alan Mozo se muestra confiado de cara al enfrentamiento de este fin de semana en contra del León. El plan es simple, vencer al conjunto de Nicolás Larcamón en la Jornada 15 del Clausura 2023 y "bajarlo" dela zona directa de Liguilla.

“Sabemos que Chivas tiene que estar en los primeros lugares y naturalmente es lo que estamos partiéndonos todo para lograrlo. Este cierre de torneo es fundamental, estamos encarando cada partido como si fuera el último y sabemos que León es nuestro rival directo para bajarlo de esos cuatro lugares y subir nosotros”, comentó para TUDN previo al partido de este sábado en León.

No paró ahí, el ex de Pumas dijo que el conjunto de Veljko Paunovic todavía no alcanza su techo futbolístico.

“Este equipo todavía no conoce su tope, estamos ensamblando las últimas tuercas para seguir sumando y este equipo va a ser de cuidado tanto ahorita como en la Liguilla”, señaló.

A pesar de tener ya varios años en el máximo circuito, Mozo nunca había visto un grupo como el del Rebaño Sagrado en estos momentos.

“Este equipo está para grandes cosas, yo sé lo que te digo, me ha tocado trabajar en varios grupos y éste lo veo especial. Solo falta demostrarlo en el campo que ese es nuestro trabajo”, mencionó.

Chivas llega al compromiso de la Jornada 15 de la Liga MX en el sexto lugar de la tabla con 25 puntos, a uno de León que es cuarto y de momento tiene el último boleto directo a Liguilla.

