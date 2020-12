León: Chofis López aseguró que La Fiera lo quiere

Eduardo López lamentó cómo se dio su salida de Chivas y reveló que León está interesado en sus servicios, aunque hasta el momento no ha hablado con la directiva ni mucho menos con Ignacio Ambriz.

El conjunto esmeralda peleará por conseguir su octavo título y después comenzará a anunciar las altas y bajas de cara al próximo torneo.

"No he hablado con nadie. Nada más por ahí me dijeron que hay interés, pero no he hablado con nadie. Simplemente hay que esperar y ojalá se pueda resolver esto pronto. Hay que esperar un par de días para ver a dónde podemos ir", mencionó en entrevista con Peloteros PQ.

La Chofis cree que no se manejaron bien las cosas en el Rebaño Sagrado: "Hay cosas muy incoherentes que no tienen sentido, en el aspecto en que no sabían ni a quién echarle la culpa y para todo éramos dos o tres jugadores", agregó.

El mediocampista fue criticado por su físico, por su rendimiento y por sus indisciplinas, pero ya le dio vuelta a la página: "Ya no me importa. Yo me estoy preparando para lo que viene", aseveró.

Eduardo López rompió el código interno de Chivas al asistir a una fiesta que organizó uno de sus compañeros y desde entonces se le ha relacionado con equipos como Mazatlán FC, Monterrey y León.

