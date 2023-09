Chivas es goleado en casa por Mazatlán y suman cinco partidos sin ganar

En Chivas "no hay crisis", pero no ganan desde hace cinco juegos; en Chivas "no hay crisis" pero su afición los abuchea. El Rebaño volvió a salir con las manos vacías, esta vez en casa, ante un Mazatlán que exhibió el mal momento que atraviesa el conjunto rojiblanco, imponiéndose 1-3.

La escuadra tapatía mostró una versión extraviada; en momentos dominaba, en momentos intentaba, pero fue mayor la contundencia de los Cañoneros y la muestra se refleja en el resultado; las pocas intenciones por parte de los locales fueron por parte de su capitán, Víctor Guzmán, quien tuvo al menos tres oportunidades.

Antes del medio tiempo, Nicolás Benedetti abrió el marcador, con una jugada colectiva que dejó sin oportunidad a la defensa del Guadalajara, anotación que marcó el rumbo del partido, ya que unos minutos más tarde Édgar Bárcenas acrecentó la ventaja de los sinaloenses.

Los primeros dos tiros a puerta que la escuadra visitante hizo, terminaron en las redes de Miguel Jiménez y la inconformidad de los asistentes no tardó en manifestarse: al unísono abuchearon a los jugadores, incluso cuando abandonaron el campo para el tiempo de descanso.

Pero las cosas no cambiaron mucho para el complemento. Se veía más cerca el tercero de Mazatlán y así sucedió, ya que en el tiempo agregado Eduard Bello clavó el tercero, dejando con las manos atadas al chiverío que poco celebró la anotación de Roberto Alvarado, el único que logró hacer la diferencia en la pizarra.

Chivas se quedó con un sabor amargo y extraviado en la cancha, frente a una afición que está urgida de victorias; parece que poco queda de esas Chivas que hace unos meses le ganaron a sus grandes rivales, que hace unos meses estuvieron en la final compitiendo por el campeonato y están obligados a reponerse de manera inmediata, pues está en puerta el próximo Clásico Tapatío.

