Ante la crisis de resultados en el Apertura 2023, con 5 partidos consecutivos sin ganar, las Chivas de Guadalajara guardaban la esperanza de, por lo menos, sumar 3 puntos en el escritorio por la supuesta alineación indebida de Mazatlán. Sin embargo, el caso no tendrá resolución favorable para el Rebaño.

De acuerdo con información de nuestro director Carlos Ponce de León, la falla viene por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que realizó un mal conteo de las tarjetas amarillas de Joaquín Esquivel, razón por la cual en el registro aparecían únicamente 3 amonestaciones.

Asimismo, la fuente mencionada señaló que la Comisión Disciplinaria se encargará de comunicar la resolución de manera oficial a lo largo en el transcurso de este miércoles. "La FMF aceptó ya su error al no contarle las tarjetas a Esquivel. Mazatlán lo llevó a la banca por no tener aviso de suspensión. La Disciplinaria explicará hoy que no hay castigo", escribió.

Chivas-Mazatlán, El Guadalajara metió el reclamo por alineación indebida anoche. La FMF aceptó ya su error al no contarle las tarjetas a Esquivel. Mazatlán lo llevó a la banca por no tener aviso de suspensión. La Disciplinaria explicará hoy que no hay castigo. — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) September 27, 2023

Esquivel llegó al Mazatlán en este Apertura 2023, pero las tres primeras jornadas las jugó con Necaxa y fue que recibió las 2 amarillas que completan las 5 amonestaciones para una suspensión. Sin embargo, ante el aparente fallo que cometió la FMF, el equipo sinaloense quedaría exento de culpa.

Este es el tercer caso de fallas administrativas que se presenta en el Apertura 2023. El primero fue el de Puebla, que había vencido a los Xolos de Tijuana en cancha, pero perdió el juego en la mesa por alineación indebida. Aunque el equipo camotero apeló la sanción, la comisión confirmó la resolución este martes 26 de septiembre.

Mientras que el segundo caso fue el de Rayados de Monterrey, luego de que Jesús 'Tecatito' Corona debutó con el dorsal 16, mismo que ya había sido utilizado por Celso Ortiz antes de su marcha a Pachuca. Por esta razón, el equipo regiomontano fue multado, además que decidió cambiar el número de Corona al 12, para evitarse futuros problemas.