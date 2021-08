monterrey-vs-chivas-resumen-goles-y-videos

Chivas apostó a no perder, pero gracias a Esteban Andrada no ganó. Tras la exhibición que sufrió a media semana, Víctor Manuel Vucetich decidió jugársela a no recibir goles y aunque el Rebaño generó algunas de peligro, fue incapaz de anotar.

Para este partido, el Rey Midas planteó un partido con orden defensivo, cortando los avances de Monterrey; sin embargo, los regiomontanos tuvieron algunas oportunidades como Rogelio Funes Mori que no pudo impactar de primera intención un servicio por la pradera derecha.

Ya en la recta final del primer tiempo, el Guadalajara se animó a adelantar líneas para tener presencia en la portería de la escuadra norteña, en donde el arquero Esteban Andrada tuvo un par de intervenciones claves, la primera tras un remate de media distancia de Lalo Torres y un minuto después, un remate de cabeza de Jesús Molina.

Monterrey no se quedaría con los brazos cruzados y se conectaron los futbolistas albiazules, donde Stefan Medina mandó una diagonal retrasada que remató de primera intención, pero de manera defectuosa, lo que le permitió a la defensa el poder despejar.

Para la parte complementaria, César Montes cometió un error de concentración al reclamar una falta cerca del área de Chivas, por lo que el silbante primero lo amonestó y, por su manera de hablarle lo mandó a precipitadamente a las regaderas al expulsarlo.

El Guadalajara decidió adelantar líneas para ofender a Rayados, en donde Jesús Angulo se convirtió en el mariscal rojiblanco, ya que sacó un par de disparos que exigieron al máximo al guardameta de la escuadra regiomontana.

Ante la desventaja numérica, Javier Aguirre decidió cambiar su planteamiento y reacomodó a su equipo para cerrarle los espacios a los tapatíos y tratar de ganar tiempo ante la desesperación rojiblanca, logrando sellar el empate.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: URIEL ANTUNA VA A LA BANCA Y GUDIÑO SERÁ TITULAR VS RAYADOS