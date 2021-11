Diego de Buen: 'Necesitamos resultados para que la afición vuelva a creer'

El duelo contra Chivas puede cambiar la historia de Puebla. El mediocampista de La Franja, Diego de Buen, admitió que la realidad reciente del club es de pelear por la permanencia, pero ahora están luchando por cambiar esa inercia y que sean vistos como un equipo contendiente al título.

“Es lo que queremos, es lo buscamos. No es fácil, porque la historia reciente del club no es en esas instancias, va a llevar tiempo y los resultados son los que van a marcar esto. Nosotros podemos querer algo, pero si los resultados no lo marcan, es muy complicado que la gente empiece a creer y nos empiece a ver de diferente manera.

“Hoy en día vamos por buen camino, pero lo debemos reafirmar en todos los partidos que nos paremos en la cancha y el sábado no será la excepción. Mañana (sábado) es donde tenemos que dar este paso importante para que se nos empiece a ver diferente”, detalló el jugador en charla con RÉCORD.

De Buen está convencido de que el conjunto de la ‘Ciudad de los ángeles’ podría convertirse en el ‘caballo negro’ de la competencia, en donde tras lo mostrado durante todo este año no debería ser una sorpresa si se proclaman campeones de este Apertura 2021.

“Creo que sí. Los calificativos cada afición o cada persona los pone como los entiende o los creen. Puebla siempre ha sido un equipo muy modesto, un equipo que en los últimos años buscaba, aunque ya no hay, el tema del descenso, que era complicado que terminara en la parte alta de la tabla y llevamos un año bastante bueno y redondo.

“En temas de nómina y plantel se nos puede catalogar así, pero si se analiza el último año lo que hemos hecho y cómo nos hemos plantado, no sería una sorpresa que Puebla sea campeón”, concluyó el futbolista camotero.

