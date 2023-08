Juan Brunetta previo al juego vs Chivas: 'Es una linda prueba para salir adelante'

Objetivo: ganar ante Chivas. Santos Laguna está por enfrentarse ante el Rebaño, actual líder de la clasificación que además marcha invicto, y aunque el mediocampista Juan Brunetta aceptó que será un rival complicado, también confía en que los Guerreros buscarán a toda costa quedarse con los tres puntos en casa.

"La expectativa es ganar. Aparte que jugamos en casa, tenemos una cuenta pendiente de mejorar de local, es una linda prueba para salir adelante en casa porque de visitante dentro de todo nos fue bien en el torneo, hemos sumado siempre así que la deuda está en tratar de sumar de a tres ahora en casa para así ya poder acercarnos a la parte en que queremos estar ", dijo en entrevista para RÉCORD.

Si bien los albiverdes han registrado algunos altibajos, Brunetta dejó en claro que lo importante de este compromiso será sumar puntos, ya que esto podría reforzar la confianza que tienen y darles un impulso para poder aspirar a estar entre los primeros puestos de la clasificación.

"El objetivo es Chivas, no pensamos más allá de cada partido. No me voy a poner a decir 'queremos estar terceros, cuartos, primeros', porque no lo vemos de esa manera, el objetivo ahora es jugar contra Chivas, ganarlo y si no se puede siempre sumar que es lo que nos va a dar confianza para ir acercándonos a la parte de arriba que es donde queremos estar", explicó.

Y este Apertura 2023 representa una nueva oportunidad para que los de Torreón consigan mostrar una versión más óptima que les haga volver al protagonismo de la competencia, tal y como lo era hace algunos semestres.

"Tenemos que ir partido a partido. Hace un torneo o dos estábamos terceros, después el otro nos costó un poco más y ahora cada torneo es un oportunidad nueva que nos va dando el futbol así que tenemos que apuntar y pensar en el partido que sigue que es Chivas, que va a ser un rival durísimo, que tiene un grandísimo equipo así que tenemos que estar tranquilos y pensar en ese partido", apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡CON SU FAMILIA DENTRO! RAÚL JIMÉNEZ SUFRIÓ ASALTO EN SU CASA DE INGLATERRA Y ESTO SE SABE