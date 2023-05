Chivas: Por todo o nada en la Gran Final del Clausura 2023 ante Tigres

Todo o nada. Chivas se juega la vida ante los Tigres de la UANL en esta Final de Vuelta, y si bien en la serie de Ida propusieron un juego defensivo, es posible que en esta ocasión arriesguen para buscar el gol al jugar en casa.

Durante el juego en el Estadio Universitario, Veljko Paunović aseguró que su equipo cumplió con uno de los propósitos principales: no permitir gol de los regiomontanos; sin embargo, también aceptó que no acertaron en cuanto a tratar de marcar gol se refiere. "Primer objetivo, no encajar el gol; cumplido.

Segundo objetivo, no anotar gol; no cumplido", declaró en conferencia al término del partido. Si bien la falta de un '9' en el esquema de Pauno ha sido una constante desde Fase Regular y hasta en la Liguilla, haber jugado con Ronaldo Cisneros en la parte alta dio resultados para el estratega serbio, al menos así fue durante la serie de Semifinales contra el América.

Cisneros fue pieza clave para la remontada de los rojiblancos. Aportó con un gol e incluso hizo una segunda anotación que fue anulada, pero en caso de volver a salir con este elemento, tendría la posibilidad de darle mayor apertura a jugadores como Alexis Vega y Víctor Guzmán en el ataque.

A su vez, Miguel Jiménez se mantiene como el inamovible. Aunque en ocasiones se le criticó por algunas desatenciones, el 'Wacho' ha demostrado por qué se mantiene como titular del equipo en la Fiesta Grande, incluso ante Tigres registró al menos un par de intervenciones para evitar goles de sus rivales.

Y en la defensa, apuesta por cuatro piezas que son clave: Alan Mozo, quien ha tenido un rendimiento más que sobresaliente para su equipo; Antonio Briseño, parte fundamental en el juego aéreo, y la fortaleza defensiva de Jesús Orozco y Gilberto Sepúlveda. Mientras que los encargados de orquestar el mediocampo serían Fernando Beltrán, Fernando González, Roberto Alvarado, el 'Pocho' y Alexis Vega, estos dos últimos, como se mencionó anteriormente, tendrían una función ofensiva.

