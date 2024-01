Alexis Vega se despide de Chivas tras 5 años: ‘No me voy como hubiera querido’

Este miércoles Chivas ha confirmado que Alexis Vega, delantero mexicano, ha dejado de ser jugador del Rebaño Sagrado, esto después de haber pertenecido a la institución rojiblanca durante los últimos cinco años.

Luego de hacerse oficial la salida del delantero rumbo a los Diablos Rojos de Toluca, Alexis Vega publicó una carta donde se despide del club jalisciense asegurando que no se va como él se hubiera querido ir.

"Tal vez no me voy como hubiera querido, pero hay que ser realistas para saber cuando tienes que tomar decisiones que duelen, pero son las correctas. Solo me queda agradecer a la afición que, desde el día 1 y hasta hoy, me han apoyado, una parte de mí se quedará con ustedes", se lee en la publicación.

Alexis Vega debutó en Toluca en 2016, con los choriceros jugó un total 75 partidos y anotó 15 goles, tras su paso en el equipo mexiquense, Vega emigró a Chivas en 2019, donde tuvo participación en 147 encuentros y anotó un total de 28 tantos.

Alexis Vega podría debutar con los Diablos Rojos de Toluca durante la jornada 2 del Clausura 2024 cuando reciban a los Cañoneros de Mazatlán el próximo sábado 20 de enero.

