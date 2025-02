Aficionado de Chivas pidió la renuncia de Óscar García tras colarse a conferencia de prensa

Después del empate ante Cibao en la Copa de Campeones de la CONCACAF, durante la conferencia de prensa del director técnico de Chivas, Óscar García, un aficionado rojiblanco se coló a la sala de prensa y le pidió al entrenador su renuncia, además de la de todos los elementos del plantel.

El Rebaño atraviesa un mal momento en este 2025 | MEXSPORT

En una situación fuera de lo común, el director técnico fue encarado y cuestionado por un aficionado en la sala de prensa, misma a la que solo se da acceso a los representantes de los medios de comunicación.

Carol Luna es el nombre con el que se presentó el aficionado del Guadalajara, quien aseguró que no habría preguntas y solamente le compartiría un mensaje a nombre de toda la afición Rojiblanca

“Hoy no va haber preguntas, es un mensaje claro de la afición. Cito palabras del señor Jorge Vergara en paz descanse, es un equipo de arrogantes. Yo creo que Jorge Vergara les hubiera dicho. De parte de la afición, si tiene tantita dignidad, me haría favor de retirarse y renunciar. Hay más de 100 millones de personas que no se merecen este equipo, por favor”, aseguró el aficionado.