Aficionado de Chivas que encaró a Óscar García: “Era necesario alzar la voz”

Después de protagonizar la conferencia de prensa post partido entre Cibao y Chivas en la Copa de Campeones de la CONCACAF, el aficionado del Guadalajara, Carlos Luna, ofreció una conferencia a medios de comunicación y aficionados para dar a conocer su versión de lo sucedido el jueves por la noche en República Dominicana

El “Chore” aseguró que alzó la voz luego de que consideró que era algo necesario ante los malos resultados del equipo, además de que espera que lo sucedido sea un parteaguas para que cambien las cosas en el equipo rojiblanco. Reveló que él mismo se acreditó como medio independiente y que no ha recibido ninguna amenaza por lo sucedido.

Las palabras del aficionado que encaró a Óscar García

“Este, espero que sí, espero que sea un parteaguas de esto, por eso mismo me atreví a hacerlo, yo creo que ya era necesario que alguien levantara la voz. Bueno, les comento esto, lo hice más que nada porque ya estamos hasta el gorro de toda esta situación, de los malos manejos que tiene el equipo. Sabemos que tenemos buenos jugadores porque los tenemos, son jugadores que han demostrado calidad”, señaló

De igual manera, reveló que no ha recibido amenazas de nadie tras lo sucedido, por lo que no tiene miedo a que sea vetado o recibía algún castigo por la institución del Guadalajara.

“No, nadie me ha amenazado, no conozco a nadie, frente a mí había personal de Chivas, fueron los que les avisaron qué pasaba conmigo, quién era. Después les dieron la explicación, pero no tengo miedo de que me veten. Voy a seguir yendo a las demás canchas sin ningún problema, no tengo miedo de que me hagan algo”, agregó.

Aficionado de Chivas entró en la conferencia como medio independiente acreditado ante Cibao

Al final, reveló como fue que se acreditó, enfatizando que fue a través del personal del club Cibao como consiguió su pase para estar en el terreno de juego y en la conferencia de prensa descartando que haya recibido ayuda de algún reportero o periodista. “Me metí, hice mi registro, me registré como medio independiente y recibí toda la información de parte de Cibao, era yo acreditado".

"Llegué, recogí mi acreditación sin ningún problema. Eso también con el afán de no molestar a las personas de Cibao, que me atendieron, de verdad, nos atendieron a todos de la mejor forma. En pocas palabras, no sé qué tengo que ver aquí, pero, bueno, también, esa es la forma de que yo me acredité. No se hizo de otra manera, de mala manera o que alguien me ayudó”, concluyó.

