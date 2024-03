Aficionado de Chivas se sincera sobre el Clásico Nacional: 'Ya no le competimos al América'

América ha sido superior a Chivas en los últimos años, tanto en duelo directos como en lo individual, pues las Águilas ya se adelantaron con dos estrellas de título de Liga MX sobre el Guadalajara, y recientemente, en la Concachampions, los rojiblancos fueron goleados en la Ida de los Octavos de Final.

Además, en los últimos dos encuentros de Liga MX en el Akron, el Rebaño ha recibido goleadas de su acérrimo rival de 2-4 y 0-4, resultados dolorosos para la afición del chíverio que suele 100 por ciento entregada a los suyos.

Tras estos resultados, para ser que los 'chivahermanos' comienzan a estar acostumbrados a ser humillados por América en cada encuentro donde se vean las caras, y así lo hizo saber un aficionado de Chivas, quien asegura que el duelo ante América ya no es clásico, pues los suyos ya no compiten a la altura.

Fue ante una pregunta del periodista Omar Villarreal Villalbazo de TV Azteca, quien cuestionó a la gente si la derrota ante las Águilas seguía doliendo, cuando el aficionado mencionó que ya no más.

"No, el América no nos duele porque desde hace tanto ya dejó de ser un Clásico, ta no le competimos, la verdad", expresó el aficionado, lo que generó risas del propio reportero y de la gente que estaba a su alrededor.

LO CHILLAHERMANOS LO SABEN QUE CLÁSICO SOLO ES GANARLE Y LA CARA DE @OmarVV9 ES GOZADA JAJAJAJA JAJAJA JAJAJAJA pic.twitter.com/gt03RNVd4a — JEYCY (@jecy85) March 9, 2024

Cabe destacar que América y Chivas se verán las caras en dos duelos seguidos, primero el miércoles 13 de marzo en la Vuelta de los Octavos de la Concachampions y después en Liga MX el 16 de marzo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX, PREMIER LEAGUE, LALIGA Y MÁS: AGENDA DE FUTBOL DE ESTE DOMINGO 10 DE MARZO