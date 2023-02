Alan Mozo reconoce que Chivas extraña a Alexis Vega: 'Es una baja durísima'

La ausencia de Alexis Vega ha sido una baja complicada para Chivas, pero confían en el talento que le puede suplir en la delantera, así lo dejó saber el lateral rojiblanco, Alan Mozo, quien además espera que el goleador se recupere lo antes posible a la ofensiva tapatía.

El torneo había iniciado de manera favorable para Vega. Apenas en la primera jornada hizo el gol con el que el Rebaño le ganó al Monterrey, pero una fecha más tarde salió en camilla por lesión y su regreso estaría previsto hasta el Clásico Capitalino, en caso de que su rehabilitación sea satisfactoria.

"Sabemos que Alexis es una baja durísima, por supuesto que nos ha causado cierto dolor, pero hay alguien atrás que lo está haciendo igual de bien. Claro que vamos a extrañar a Alexis, creo que primero se tiene que recuperar bien para seguir sumando al equipo”, dijo en entrevista para RÉCORD.

Y aunque Vega es un elemento medular en el ataque rojiblanco, Alan Mozo mostró confianza en que, cualquiera que sea su relevo, tiene la capacidad de hacer un trabajo igual o mejor, y no sólo en la delantera, también en cada posición del equipo, pues dijo es un plantel competitivo.

“Es un jugador importantísimo y lo esperamos, por supuesto, pero creo que es momento de que otros jugadores alcen la mano para que vean que Chivas es un equipo competitivo y que tenemos dos jugadores por posición para hacerlo de manera excelente o mejor que el que está jugando", expresó

ALAN MOZO ASEGURÓ QUE LA COMPETENCIA INTERNA ES FUNDAMENTAL EN CHIVAS

Desde inicio del torneo, el entrenador de Chivas, Veljko Paunović, ha hecho hincapié en la calidad que tienen sus jugadores y Alan Mozo, lateral rojiblanco, coincide con esa versión. Actualmente, hay al menos dos elementos disponibles por posición y la competencia interna exige el máximo en cada uno de ellos, pues nadie tiene el lugar asegurado.

"La competencia interna es fundamental. Me toca competir con el Chapo que es un jugadorazo, hecho en el club, que sabe perfecto lo que es Chivas, entonces intento aprender lo más que puedo. La oportunidad de jugar el fin de semana nos la ganamos entrenamiento a entrenamiento y eso hace que el equipo suba", dijo en entrevista para RÉCORD.

En el presente torneo, Mozo se ha conseguido regularidad en el esquema del Rebaño Sagrado. De las siete jornadas disputadas, ha tenido participación en cada una de ellas, cuatro de las cuales las hizo en calidad de titular y considera que el trabajo que han realizado bajo el mando de Paunović les ha hecho crecer tanto de manera individual como colectiva.

“La verdad es que en lo personal me ha encantado. He visto a compañeros crecer muchísimo, en lo personal me ha ayudado bastante y creo que es una idea de juego que nos queda perfecto, como anillo porque tenemos mucha juventud, creo que este futbol es de dinámica e intensidad y lo hemos mostrado por lapsos, pero tenemos que lograr que sea todo el partido”, explicó

