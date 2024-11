Alan Pulido confiesa que quiere regresar a Chivas y expresa su sueño de retirarse en Guadalajara

El delantero mexicano, Alan Pulido, lanzó nuevamente un guiño para Chivas, después de asegurar que se le pone la piel “chinita” el solo pensar que podría regresar al Guadalajara, esto después de lo que vivió el sábado pasado cuando visitó la cancha del Estadio AKRON.

“Sí, obviamente, digo, por mi corazón, claro que estaría encantado, y más, si por ahí quería reencontrarme con jugadores que ya estuvimos juntos, con técnicos que por ahí también lo hicieron muy bien y marcaron historia. Claro que para mí sería algo muy lindo y obviamente se pone la piel chinita, ahora lo que reviví en el estadio, ahora que fui a verlo, fue algo muy lindo. Y todo el cariño, que me tiene la afición, es algo recíproco y ojalá en su momento, como ya lo comenté, el que pueda volver al equipo, que para mí sería algo espectacular”, explicó en entrevista para ESPN en Futbol Picante

De igual manera, enfatizó en que le gustaría retirarse en Chivas, sin embargo, le gustaría regresar viviendo un gran momento, al estar en óptimas condiciones para aportarle su mejor versión al Guadalajara.

“Siempre lo he dicho, poder retirarme en Chivas para mí sería algo muy lindo. Pero bueno, yo creo que más de retirarme, yo creo que todavía me siento muy bien físicamente, creo que tengo el nivel para poder aportar cosas y obviamente que en su momento me veo, claro que sí, acá, pero vamos a ver qué pasa”, agregó.

Al final, reconoció que un año atrás la directiva del Guadalajara lo buscó cuando su contrato con el Sporting Kansas City estaba cerca de terminar, sin embargo, dejó la puerta abierta ante un posible regreso al cuadro Rojiblanco.

“Fíjate que sí (sobre el contacto con la directiva) el año pasado se terminaba ya el contrato con Kansas con Sporting. Bueno, hubo acercamientos con Chivas, pláticas, pero al final no se llegó a un acuerdo. Por ahí obviamente estaban buscando otras posiciones y al final no pudimos concretarlo. Obviamente que sumándole que yo tenía contrato todavía con Sporting hasta diciembre, entonces no se llegó a nada. Pero sí hubo por ahí acercamientos y aún después de ahí ya no ha habido nada. Y bueno, yo sigo en mi club”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Chivas registra tres accesos directos a liguilla desde la implementación del repechaje y el Play-In