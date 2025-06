Alan Pulido está esperanzado en un mejor semestre para Chivas: "El objetivo es el título"

Chivas enfrentará un nuevo semestre con nuevas ilusiones de por medio. El conjunto Rojiblanco tendrá una gran oportunidad con un timonel experimentado como Gabriel Milito, por lo que las ilusiones de algunos jugadores están a tope.

Es por eso, que en vísperas de la pretemporada del Rebaño Sagrado, Alan Pulido habló ante los medios sobre la siguiente campaña. El delantero mexicano llegó junto a todo el equipo a Cuernavaca, para afrontar la Copa Morelos.

"Muy bien, contentos con esta nueva etapa que arranca con el nuevo cuerpo técnico. Nos estamos adaptando a la idea y al sistema de juego que él nos pide. Nosotros nos enfocamos en Chivas. Queremos levantar títulos. Ahora que viene Gabriel, con una nueva idea, tratamos de adaptarnos lo más pronto posible para ir logrando los objetivos que nos proponemos", comentó 'Puligol'.

El delantero de 34 años agregó que el torneo pasado para Chivas no fue el mejor, por lo que él y todo el equipo buscarán un mejor accionar. "Como jugadores siempre queremos ganar, lamentablemente no se puede todo el tiempo. Venimos de un torneo donde no nos fue muy bien, tenemos que hacer un mejor torneo, ir paso a paso. El objetivo es levantar el título, pero se requiere ir poco a poco."

Sueña con Selección

Pulido también agregó que aún sueña con un último llamado a la Selección Mexicana. El delantero de Chivas no participa con el conjunto Tricolor desde la Copa Oro de 2021, cuando el entrenador era Gerardo 'Tata' Martino.

"Siempre está la ilusión (de jugar con el Tricolor), pero primero tengo que hacerlo bien en el club. Si me va bien en Chivas puedo ser tomado en cuenta. Me enfoco en trabajar para mí, para Chivas y creo que los resultados van a hablar por sí solos", sentenció el mexicano.

