Alberto Guerra: 'Directiva de Chivas ya tenía contemplada la salida de Vucetich'

Alberto Guerra, quien fuera entrenador de las Chivas durante la década de los años 80 y consiguió el título de la temporada 1986-87, consideró que la salida de Víctor Manuel Vucetich ya estaba prevista y parecía cuestión de tiempo.

Aunque, el exdirector técnico rojiblanco, responsabilizó de los malos resultados a otros sectores de la institución como a la directiva que armó al equipo y a los jugadores que debieron responder en el campo.

“Vuce iba a salir en cualquier momento, pero hay aspectos qué deberían ser considerados como el diseño del equipo en donde son tres partes son corresponsables: Vucetich, jugadores y dirigentes. Vuce es el responsable de las alineaciones, pero en lo demás hay corresponsables", explicó Guerra en entrevista con RÉCORD.

"La dirigencia ya tenía contemplada su salida. No sé si fue oportuna o inoportuna. Se veía venir, me desagrada este comentario porque a mí no me gustaría que me hicieran a mí. Eso ya es una realidad", agregó.

