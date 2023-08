Alexis Vega 'advierte' posible retiro prematuro por su lesión: 'Sé que puede acortar mi carrera'

Alexis Vega ha sufrido recurrentes lesiones en el último año, en especial en la rodilla, situación que lo mantuvo alejado de las canchas durante el verano y por la que se perdió la Copa Oro con la Selección Mexicana.

Al respecto, hablo el jugador de Chivas en entrevista con TUDN, quien reconoció que sabe que el retiro está latente, pues las molestias en la rodilla pueden acortar su carrera.

"Fue algo complicado porque el torneo pasado viví algo similar, no sabía qué iba a pasar, si necesitaba otra cosa, descanso, pero bueno, después me hacen radiografía, estudios, me sale que estaba desgastado el cartílago, no tanto el golpe, sino de mi rodilla", comentó.

"Me pasó por la cabeza (el retiro). ¡Uta, otra lesión, otra cirugía! Es algo complicado, pero soy fuerte. Sabemos que estas cirugías pueden acortar la carrera de un jugador, estoy tranquilo, contento, estoy sano y aprovechar lo máximo el tiempo que me quede", añadió.

De momento, Alexis se ha incorporado poco a poco de nuevo con Veljko Paunovic y ya pudo volver a tener minutos con el equipo en la Leagues Cup y el duelo amistoso ante el Athletic de Bilbao.

