Alexis Vega estuvo en el ojo del huracán en las últimas horas, pues compartió un video polémico, donde se observa una jugada del Clásico Tapatío pasado y muestra cómo le hizo un túnel a Julián Quiñones, delantero del Atlas.

Pero al final del video, se mostró algo inesperado, la cara de Alexis Vega sosteniendo a un perro con una cadena, que tenía la cara de Quiñones, imagen que es representativa de un videojuego.

A pesar de que el propio jugador de las Chivas del Guadalajara bajó la imagen, la Comisión Disciplinaria terminó por multar económicamente a Vega, pues infringió una norma del reglamento que prohíbe ese tipo de actos en redes sociales.

“La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al jugador del Club Guadalajara, Ernesto Alexis Vega Rojas, toda vez que el día de hoy 16 de mayo del presente año, realizó una publicación en sus redes sociales, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol, en particular al artículo 71 inciso c), el cual sanciona a aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales”, se lee en el documento.

De acuerdo con dicho artículo, la multa va de 300 a 4 mil UMAs (salario mínimo) o de 1 a 3 partidos de sanción. “Se advierte al Sr. Ernesto Alexis Vega Rojas sobre su conducta futura, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelva a suscitar, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra”.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO ALEXIS VEGA SOBRE LA IMAGEN?

Unas horas después de haber compartido el video donde al final se muestra la polémica imagen, Alexis Vega negó haberse burlado de Julián Quiñones y, sobre todo, haber subido la imagen a sus redes sociales.

"Gente no se dejen llevar por lo que ven en redes sociales! En ningún momento me burlaría de nadie. Abrazo crack @julian_quiones3", dijo Vega en sus redes sociales, donde compartió la captura de pantalla de una conversación con el jugador de Atlas, donde le explica que anda circulando la polémica imagen, pero que él no la había replicado en ningún momento.

