Amaury Vergara: “A Chivas no le venden jugadores a precio justo”

Chivas ha tenido un paso irregular los últimos años. Uno de los equipos con más tradición en nuestro balompié, ha pasado por épocas difíciles desde hace tiempo; teniendo gestiones conflictivas desde lo administrativo hasta en el banquillo.

Ahora, un gran problema que aqueja al Rebaño Sagrado, es la cuestión de los fichajes. Al seguir su tradición, Chivas se tiene que limitar con el poco mercado que hay, al haber una escasez en el futbolista mexicano.

En una entrevista, concedida al diario El Informador, Amaury Vergara, actual dueño del club, enfatizó que la mayoría de los equipos se ‘aprovechan’ del equipo Rojiblanco y su necesidad de fichar a jugadores mexicanos; tratando de venderlos cuatro o cinco veces más caro de su precio original.

“A Chivas no le venden los jugadores a precio justo y no me da pena decirlo porque es una realidad. Hay equipos que se quieren aprovechar y quieren vender a los jugadores cuatro o cinco veces más alto el precio”, mencionó Vergara.

Defiende la cantera

Amaury Vergara, también comentó sobre las críticas que ha tenido por la falta de fichajes, sin embargo, el empresario enfatizó que han tenido un gran resurgimiento con la cantera. Jugadores como Hugo Camberos, Mateo Chávez, entre otros, han sido grandes revelaciones en el torneo.

“Chivas ha consolidado su proyecto de formación, los que están y los que vienen son jóvenes con muchísimo talento que aman el escudo, que aman la camiseta y que no tienen miedo a debutar y a jugar en Chivas, eso es muy importante”, expiró Amaury.

