Esta semana fueron días difíciles en Guadalajara, pues tras perder la Final ante Tigres se vivieron horas de tristeza y silencio en Chivas. A poco menos de una semana de ese partido, Antonio Briseño rompió el silenció con un emotivo video en redes sociales.

El 'Pollo' dedicó una palabra para toda la nación rojiblanca y aunque reconoció que el cuadro de Veljko Paunovic volverá más fuerte.

“Han sido días muy difíciles, créanme. De los más tristes que me ha tocado vivir deportivamente hablando. El deseo de ser Campeón era inmenso, tanto que me llegue a obsesionar por querer callar muchas bocas que dicen que 11 mexicanos no pueden ser exitosos.

Tantos supuestos analistas que se atrevieron que era imposible que pudiéramos conseguir algo. A lo mejor, ahí fue cuando mi deseo se convirtió en algo más.

Del fondo de mi corazón, les pido una disculpa muy sincera. Chivahermanos, estuvimos muy cerca, acariciamos la gloria momentáneamente. Pero estoy seguro por algo pasan las cosas y quizás todavía no era momento de vivir toda esa gloria. Pero de lo único que tengo certeza es que esta derrota me lleno de muchísimo aprendizaje, crecimiento y sobre todo mucho coraje para poder seguir adelante. Levantarme con más fuerza y trabajar para poder lograr el objetivo.

Tengan por seguro que todo el grupo quiere cumplir la meta de llegar a otra Final y no sólo llegar, sino que ganarla. No tengo duda que pronto llegará la 13 con trabajo, dedicación y toda la unión del grupo y d ellos 40 millones de mexicanos que somos. Regresaremos más fuertes, gracias Chivahermanos, nos vemos pronto”, señaló el ‘Pollo’ en su vídeo que tenía como fondo la canción de Te Deseo Lo Mejor, misma que fue el ‘himno’ de Chivas durante la Liguilla.

