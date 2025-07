Bryan González sobre su llegada a Chivas: “Me movió muchísimo”

Después de ser anunciado de manera oficial como nuevo futbolista de Chivas, Bryan González aseguró que desde que se enteró de la posibilidad de llega a las filas del Guadalajara, le movió muchísimo, por lo que se dijo ilusionado de portar la casaca Rojiblanca.

Bryan González es presentado con Chivas | X: @Chivas

“Cuando me dijeron que estaba la posibilidad, para mí obviamente que te hable u n club tan grande como es Chivas, créeme que me movió muchísimo. El pensar estar en este club es muy bonito y sobre todo porque mucha de mi familia le va a Chivas. Entonces, también está la parte familiar y creo que en lo personal me motiva mucho. Voy a dar todo de mí”, señaló.

'Cotorro' llega a Chivas procedente de Pachuca | X: @Chivas

Al final, el nuevo futbolista Rojiblanco reconoció que sabe de la presión que existe al jugar en el Guadalajara, por lo que enfatizó en que tendrá que dar el máximo por él, su familia y la afición de Chivas

“Sé la presión que tiene el jugar en un equipo como este, pero creo que también es muy bonito agarrar esa presión para bien y también es una motivación extra, que te hace correr más, que te impulsa a dar tu máximo. Eso me gusta, el siempre exigirme, no conformarme, el querer siempre más. Para mí la verdad me motiva muchísimo ver los estadios llenos, porque ya no sólo estás pelando por ti, sino por todos los millones de aficionados que tiene Chivas”, concluyó.