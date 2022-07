Cadena tras no ganar en los primeros dos juegos en el Akron: “Es triste y doloroso”

La falta de gol sigue castigando al Guadalajara en este Apertura 2022. En esta ocasión el Rebaño perdió 1-0 ante el Atlético de San Luis, por lo que Ricardo Cadena señaló que a la falta de contundencia como principal responsable.

“La falta de gol es lo que nos ha estado ahorita afectando, en cuanto al funcionamiento hemos estado buscando tener variantes. Buscamos darles diferentes alternativas y opciones, son situaciones que trabajamos durante la semana el saber que en algún momento modificar a una línea de 4 para tener relaciones y variantes que nos pudieran ofrecer algo diferente. Lamentablemente la falta de gol hoy no nos ha permitido conseguir un mejor resultado”, señaló Cadena.

A pesar de que el principal culpable fue la falta de contundencia, Ricardo asumió la responsabilidad de que esto esté sucediendo: “Es triste y doloroso, porque de 2 partidos consecutivos de local no hemos podido obtener el triunfo. Por supuesto que el responsable soy yo y asumo esa parte. No hemos podido ser contundentes o encontrar las mejores opciones o alternativas que en otros partidos hemos tenido y la poca posibilidad que tuvimos hoy no la pudimos convertir”.

Con respecto a la llegada de Santiago Ormeño, el estratega mencionó que actualmente está más preocupado por que las piezas que tiene funcionen: “Tengo entendido que está en conversaciones y está en tratos no sé si ya cerró (Ormeño). A mí me ocupa el que con los elementos que yo tengo, debo de buscar esa posibilidad.de opción de convertir. Buscaremos la manera de como resolver los partidos con goles, porque finalmente estos se ganan con goles”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - CHIVAS VS SAN LUIS: GRITO HOMOFÓBICO SE HIZO PRESENTE EN EL AKRON