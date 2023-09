Carlos Reinoso elogió al 'Pollo' Briseño: 'Con jugadores como él, México sería campeón del mundo'

Carlos Reinoso, exjugador de las Águilas del América, elegió al defensa central de Chivas Antonio el 'Pollo' Briseño, a través de un programa de TUDN en el cual, el defensor rojiblanco se encontraba presente para una entrevista; asimismo aseguró que si los jugadores mexicanos tuvieran la misma entrega que el central del Guadalajara, México sería campeón del mundo.

Cuando recién comenzaba el programa deportivo, le dieron la bienvenida al jugador del Rebaño, pero fue entonces que el exfutbolista chileno, interrumpió a sus compañeros en la mesa para realizar un comentario sobre el futbolista rojiblanco.

"Voy a decir algo antes de que empezemos con el pollito, si los futbolistas mexicanos, hablo específicamente de su equipo, Chivas, si los futbolistas mexicanos de la Selección, tuvieran el profesionalismo, la entrega que tiene el Pollo, en una cancha de futbol y durante la semana, México sería campeón del mundo", afirmó el sudamericano.

Por su parte, Carlos Reinoso añadió cómo es el 'Pollo' Briseño dentro y fuera de la cancha.

"Pero además, como profesional y como persona un tipazo, con eso abrimos". Aseguró el comentarista de TUDN previo a iniciar la entrevista con el futbolista de club tapatío.

Carlos fue técnico de Briseño en Veracruz en el Clausura 2017 cuando fue cedido procedente de Tigres y tras militar seis meses en el entonces Ascenso MX con Juárez.

Después del comentario del exjugador chileno, Antonio Briseño también reconoció que sabe sobre sus deficiencias y debilidades en el terreno de juego.

“A lo mejor sé mis deficiencias y debilidades, y tengo mis fortalezas, pero si no compenso todo lo que dijo el Maestro con trabajo, esfuerzo y dedicación, no me alcanzaría porque evidentemente no soy el tipo más talentoso para jugar al futbol, pero he trabajado a lo largo de mi vida y me voy reinventando. He cuidado mi profesión, el futbol, he tratado mantenerme bien físicamente, mentalmente y es como yo puedo seguir compitiendo en la actualidad”, contó el defensa mexicano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TEUN WILKE TRAS FICHAR CON CHIVAS: 'ORGULLOSO DE REPRESENTAR AL EQUIPO MÁS GRANDE DE MÉXICO'