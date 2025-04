'Chatón' Enríquez se ofrece para volver a Chivas y es rechazado por aficionados

Guadalajara lleva ya varios años sumergido en una crisis que temporada a temporada va creciendo, esto ha llevado a exjugadores de Chivas a ofrecer su ayuda al club, tal como sucedió con Jorge 'Chatón' Enríquez, pero para su mala fortuna la afición de Chivas lo despreció.

Chivas quedó fuera del Play In | IMAGO7

A través de su cuenta de X (antes Twitter), 'Chatón' Enríquez se ofreció para volver gratis al club de sus amores y escribió: "Me voy gratis a Chivas" a lo que de inmediato rechazó su propuesta e inclusive en modo de burla le ofrecieron dinero para que no vuelva a la institución.

Me voy gratis a chivas! ❤️‍🩹😤😤🔥💪🏻 — J. E N R I Q U E Z (@chatonoficial) April 22, 2025

"Gratis se me hace caro" "Te pagamos para que no vengas "Así dejalo, no te preocupes", fueron algunas de las respuestas que recibió el exjugador de Chivas.

Enríquez tomo estas burlas de buena manera e inclusive él mismo compartió los mensajes que le mandaban los aficionados.

Números de Chatón Enríquez con Chivas

El Club Deportivo Guadalajara fue el equipo en el que más relevancia tuvo 'Chatón' Enriquez, jugando un total de 135 partidos, la gran mayoría como titular, además de levantar la Copa MX en 2016.

Jorge Enríquez, exjugador de Chivas | IMAGO7

