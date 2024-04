'Chicharito' fue autocritico a pesar de su gol vs Puebla: 'No podemos sufrir con tres goles de ventaja'

Javier 'Chicharito' Hernández, tras la victoria de Chivas ante Puebla en la Jornada 14, expresó autocrítica respecto a la forma en que concluyó el encuentro en casa, donde señaló que el equipo no puede sufrir después de ir tres goles arriba.

Guadalajara fue dominante por 80 minutos, pero terminó sufriendo ya que La Franja logró meter dos goles que lo acercaban al empate.

"Quedan tres finales muy importantes, vamos a jugarlas dándolo todo, tenemos un gran plantel, tenemos muchas cosas que aprender, con las victorias es más gratificante trabajar en la semana, pero no podemos sufrir los últimos minutos después de ir un 3-0 arriba, pero nos vamos contentos con los tres puntos", afirmó para TUDN.

El delantero marcó su primer gol con Chivas en el Clausura 2024, pese a su contribución goleadora, 'Chicharito' destacó que anotar no es el único aspecto relevante, ya que los goles no siempre se traducen en victorias.

"Agradecido (por anotar) y más porque se pudo cerrar con tres puntos, porque siempre lo he dicho, hay muchos goles en mi carrera que desafortunadamente no han dado los puntos debidos a los equipos en los que he estado, uno es muy feliz cuando puede colaborar de esa manera. Aquí hay que sumar y dar ese granito de arena, si nos toca hacer gol bienvenido sea, si no con el esfuerzo, la dedicación y entrega en esa institución es con lo que nos quedamos".

