Chicharito habló sobre su futuro: "Amo a Chivas, pero no sé si volveré"

Ha pasado más de una década desde que Javier Hernández se fue de Chivas, pero a pesar del tiempo, parte de la afición rojiblanca espera su regreso, algo que por el momento no está en los planes de ‘Chicharito’.

Actualmente, el delantero mexicano ya inició su preparación con LA Galaxy para el arranque de la campaña 2023 de la Major League Soccer. Y aunque su contrato con la entidad angelina finaliza precisamente en diciembre de este año, el goleador se mantiene enfocado con su equipo.

“Con Chivas, ya lo veremos en el futuro. Yo amo y adoro a Chivas. Hay una historia entre Chicharito y Chivas. Amo a Chivas, pero hay muchos factores. Estoy en la organización más importante de futbol en los Estados Unidos (Galaxy). Así como lo son las Chivas en México. Me les debo a ellos”, mencionó para sus seguidores.

Hernández pidió no ser juzgado por la decisión que ha tomado, ya que aún guarda un inmenso cariño por el ‘Rebaño Sagrado’, pero no asegura que volverá a incorporarse a la escuadra tapatía.

“No sé si volveré. Espero que la gente que de verdad ama a Chivas no me juzgue por si estoy o no estoy. Yo le di mi vida a Chivas, allí crecí. Fui campeón de goleo y luego fui el primer jugador mexicano que se fue directo a un equipo Triple A”, manifestó.

