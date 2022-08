Chicharito Hernández: 'Chivas es mi primer amor, es el club de mis amores'

Javier Hernández nunca dejará de ser aficionado del Guadalajara. El atacante mexicano expresó que el conjunto rojiblanco es el club de sus amores y que fue su primer amor. Sin embargo, sabe que en estos momentos el equipo no los necesita, pero no descarta un posible regreso en el futuro si se da.

“No hay palabras para describirlo, muchísima gente podrá tener sus opiniones, que si regresaré o no regresaré, terminaré mi carrera ahí o tendré una segunda etapa en ese club (Chivas). Más allá de eso, es el club de mis amores. Es como en todos los clubes que he estado y me enamoro de ellos, pero siempre hay un primer amor y ese es Chivas", sentenció el mexicano.

Con respecto a la afición rojiblanca que lo ovacionó a pesar de estar en el equipo, Chicharito mencionó lo siguiente: "Es indescriptible estar frente a tantas personas que apoyan a un club, a un jugador que está en contra. No tengo palabras de agradecimiento, mi historia con Chivas fue y será desde mi punto de vista eterna.

"Me vieron nacer, me ayudaron a darlo todo. Pude ser campeón, pude ser campeón goleador, luego me pide ir a uno de los clubes más históricos de este planeta (Real Madrid)".

Finalmente, Hernández dejó claro que sí por el fuera le gustaría ver al Rebaño campeón cada año y que no fuera porque lo necesitaran a él, por lo que el siente que no es su momento de regresar:

"A mí me encantaría ver los campeones todos los años y que no me necesitaran. Esa es la narrativa, yo no siento que me necesiten y mucha gente lo está diciendo. A mí me encantaría ver los campeones cada seis meses y que el nombre de Chicharito no se estuviera mencionando a ver si regresa o no regresa. Creo que lo di todo en el poco o mucho tiempo en el que estuve ahí al igual que ellos me dieron absolutamente todo, ya veremos en el futuro que sucede".

