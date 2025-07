Chicharito Hernández se sincera en redes: 'Ya no quiero gritar goles'

Javier “Chicharito” Hernández volvió a ser tendencia, pero esta vez no por un gol o una jugada destacada, sino por un nuevo polémico mensaje en redes sociales donde compartió una profunda reflexión personal que ha generado diversas reacciones entre sus seguidores.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el delantero de las Chivas y máximo goleador de la Selección Mexicana compartió que, en varios momentos de su carrera, se sintió desconectado de sí mismo por intentar cumplir las expectativas ajenas.

“Grité más goles que emociones y por eso me perdí un rato de mí mismo. Celebré más veces con el público que conmigo mismo. Llegó un momento donde no sabía si seguía corriendo por pasión o por no decepcionar. Me convertí en el Chicharito antes de entender bien quién era Javier. Hoy ya no quiero gritar solo goles, quiero gritar mis emociones”, confesó el atacante en el video.

¿Una etapa de redescubrimiento para el goleador?

Hernández, quien ha tenido una carrera internacional destacada con pasos por clubes como el Manchester United, Real Madrid y LA Galaxy, explicó que no supo cuándo comenzó a alejarse de su esencia por intentar encajar en lo que otros esperaban de él.

“Perdí de vista cómo me sentía con todas las expectativas que fueron depositadas sobre mí y jamás me tomé la pausa necesaria para expresar lo que realmente sentía”.

El contraste con su presente en Chivas

Aunque su regreso al Guadalajara generó una gran expectativa, su rendimiento en la cancha no ha sido el esperado. Esta situación podría haber influido en su reflexión más introspectiva, que busca reivindicar el valor del proceso emocional por encima del resultado deportivo.

“Hoy juego diferente, no solo para ganar, sino para sentir. Porque cuando te reencuentras contigo mismo, no hay ningún gol que se compare con eso”.

Uno de los puntos más llamativos del mensaje fue su crítica a cómo los elogios pueden alejar a las personas de su autenticidad, “Cuando todo el mundo te aplaude, te dejas de preguntar cómo te sientes. Así entre estadios llenos y expectativas ajenas, me fui perdiendo de mí mismo. No lo digo con tristeza, lo digo con total verdad”.

