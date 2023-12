'Chicote' Calderón deja emotivo mensaje tras su salida de Chivas: "Nos volveremos a encontrar"

Las Chivas del Guadalajara anunciaron la salida de Cristian 'Chicote' Calderón de manera oficial, por lo que el jugador decidió subir a sus redes sociales u mensaje donde se despedía y agradecía al equipo por su paso en el Rebaño Sagrado.

“Hoy me despido de una gran afición, de la institución de Chivas, no sin antes agradecer por el tiempo que permanecí aquí. Fueron momentos de tristeza, pero hubo más de alegría, volver a disputar Liguillas aun no logrando el objetivo, me despido de ese gran equipo al cual pertenecí. ¡Gracias Chivas!!”, escribió el defensor en su cuenta de Instagram.

Además, Calderón aprovechó no solo para despedirse del equipo, sino que también agradeció a los compañeros, aficionados y al propio personal del club por el apoyo que le brindaron durante su paso por el Rebaño Sagrado.

“Totalmente agradecido con mis compañeros, jardineros, utileros, cuerpo médico, fisios, cuerpo técnico, directiva y en especial a toda esa gran AFICIÓN que muchos desde el día uno me apoyaron. Sin más, me voy contento, y sé que en un futuro nos volveremos a encontrar”, sentenció.

Con la baja de Cristian Calderón ya es el tercer elemento que no estará con las Chivas, pues Hiram Mier también anunció su salida junto con la de Veljko Paunovic que fue sustituido por Fernando Gago.

Calderón llegó a las Chivas en la era de Ricardo Peláez para el Clausura 2020, pero el defensor no fue el único, pues el Rebaño Sagrado había llegado a un acuerdo con el Necaxa para también sumar a Ricardo Angulo y Alexis Peña.

