Las Chivas quedaron Subcampeones del Clausura 2023 tras caer ante Tigres en su casa, un hecho que algunas futbolistas aún no pueden superar, como Jesús 'Chiquete' Orozco, a quien se le quiebra la voz al recordar el momento.

En el podcast La Voz Rojiblanca, Chiquete recordó lo qué pasó en su vida privada aquella noche del 28 de mayo tras perder la Final de la Liga MX, donde aseguró que estuvo toda la noche solo y sin poder dormir al recordar que en 45 minutos se les vino a bajo su partido.

“Me puse un gorro me fui, llegué a mi casa, me quedé viendo la ventana. Les dije (a sus familiares) que quería estar solo, que no quería que me hablaran, que quería estar solo. Me acuerdo que me dormí a las 5 de la mañana pensando y dijo: ’45 minutos más y hacemos historia’”, expresó Chiquete Orozco.

Ahora, el zaguero mexicano está recuperándose de aquella dura derrota, pues ya hasta es convocado por la Selección Nacional de Jaime Lozano, y ha tenido un gran inicio en el Apertura 2023 con Guadalajara, a pesar de que suman dos derrotas consecutivas.

