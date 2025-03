Chivas abre su entrenamiento tras la victoria ante América

Siguen los cambios en el Rebaño Sagrado. Chivas abrió la puerta a su entrenamiento completo después de dos años. Guadalajara pasó de la tensión y el mal momento, a tener el buen ánimo y tranquilidad tras la victoria ante América en la Copa de Campeones de Concacaf.

Desde 2023 bajo la dirección de Veljko Paunović, Chivas no abría sus puertas a los representantes de los medios de comunicación, en un entrenamiento completo, por lo que la llegada del “Loco” se siguen presentando cambios significativos en el equipo Rojiblanco.

Gerado Espinoza se presentó con victoria ante América | X: @Chivas

Con la llegada de Gerardo Espinoza al redil rojiblanco, en Verde Valle se vive un ambiente diferente, y es que con la victoria ante América sacudió la presión del mal paso del equipo y renovó las esperanzas para los juegos restantes.

Javier Hernández se estableció como uno de los elementos más destacados en la práctica de este día, luego de que en reiteradas ocasiones mostraba una intensidad diferente al resto.

Por su parte, Víctor Guzmán sigue trabajando al parejo del equipo, sin embargo, quedó claro que para verlo de nuevo en el campo tendrán que pasar más días, luego de que la falta de ritmo en el jugador es evidente.

