Chivas: Alan Mozo aseguró que sacrificó dinero para llegar al Rebaño Sagrado

Alan Mozo reveló que antes de llegar a Chivas tenía ofertas más interesantes económicamente hablando, pero prefirió al Rebaño Sagrado, por lo que significa el equipo.

"Desde que jugamos contra ustedes en la temporada empezó el acercamiento con mi representante y Pumas. Había otros equipos que me querían, equipos con más lana y había uno que me decía que estaba entre los candidatos, un equipo importante. La verdad es que Chivas siempre notaba que me querían, siempre me sentí una de las prioridades", reveló Mozo en entrevista con su compañero Jesús Ricardo Angulo para su podcast.

"Esto es un trabajo, juegas para ganar dinero, marcar diferencia, vives de esto, pero hay momentos en los que dices: ‘¿qué me conviene más para mi patrimonio?' Pero yo no quería ir a un lugar donde fuera una opción, Chivas siempre mostró ese interés y me voy a donde me quieran y donde me voy a partir la madre. Así fue como me incliné por seguir con la oferta, ayudando a la posibilidad de venir y así se dio", agregó el lateral.

Además, el zaguero dio a conocer que espera que en un futuro pueda volver a Pumas para retirarse como agradecimiento a la institución auriazul.

"En Pumas llevaba toda mi vida, siempre había vivido en mi ciudad, nunca había dado ese paso. No es como que diga que ya me quería salir de Pumas, no, es un equipo que siempre voy a querer, entre mis planes está en volver algún día, retirarme en ese equipo porque me dio mi oportunidad de cumplir mi sueño", dijo Mozo.

