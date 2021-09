Chivas: Almeyda negó que haya impuesto condiciones para regresar al Rebaño

Cada que Chivas está en problemas, el nombre de Matías Almeyda vuelve a sonar para retomar el lugar de director técnico.

Aunque esta vez, el Pelado se encargó de desmentir cualquier rumor y además, descartar que haya impuesto condiciones para regresar.

"Es mentira lo que se está diciendo, no es así. Dicen que estoy poniendo condiciones y es mentira porque nadie habló conmigo. Además hay un entrenador que se debe respetar. No me gusta que se juegue con la gente, después en un futuro no se sabe, pero es mentira lo que se está diciendo", mencionó para Marca.

De igual forma, el actual DT del San José Earthquakes pidió no jugar con los sentimientos de la afición, ya que todo es falso.

"Que no se repitan cosas falsas (en los medios): no me gusta que jueguen con la ilusión de la gente y están asegurando que ya hablaron conmigo y que he puesto cláusulas, lo cual es una mentira", añadió.

