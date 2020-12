Chivas: Analiza sumar veterano a plantilla para consolidar equipo

Chivas está en busca de equilibrio. En el Guadalajara consideran que es importante mantener un equipo con buena dosis de juventud que les permita ser dinámicos, pero también experimentados que les permitan liderar a los de menor edad predicando principalmente con el ejemplo, por lo que buscan a un elemento con amplio recorrido en el balompié.

Una fuente confirmó a RÉCORD que directiva y cuerpo técnico coinciden en que para poder aspirar a conseguir el título es necesaria una mezcla entre juventud y experiencia, por lo que concuerdan en que le hace falta al menos un veterano más a la plantilla rojiblanca para mantenerse competitivos.

Ante el golpe que sufrió el equipo con las bajas de varios elementos de amplio recorrido como José Juan Vázquez o Dieter Villalpando provocó que la directiva rojiblanca considerara que se desbalanceó el equipo porque debieron aparecer múltiples juveniles que apenas están teniendo sus primeros minutos en el futbol del Máximo Circuito.

Es por eso que el deseo del club es incorporar al menos a un jugador con cierta jerarquía en el balompié de Primera División, para que además de aportar futbolísticamente para incrementar la competencia interna, ayude a los líderes del vestidor, Jesús Molina, Hiram Mier, Oribe Peralta o Jesús Sánchez a liderar a los jóvenes para que continúen con su proceso de maduración, pero bien cobijados.

Si bien no se pone en duda la calidad de los emergentes Eduardo Torres, Óscar Macías, Adrián Villalobos, Luis Olivas, Juan de Dios Aguayo, la directiva está convencida de que es indispensable respaldarlos para no precipitar sus procesos y no dejarles cargar con el peso que implica el representar a un club como Chivas que siempre atrae los reflectores.

Uno de los requisitos para poder llegar al Rebaño, tal y como ya se plasmó en estas páginas hace algunas semanas, será que el área de inteligencia deportiva haga un análisis exhaustivo para asegurarse de que el elemento que arribe al redil sea un ejemplo dentro y fuera de la cancha, para evitar recaer en indisciplinas.

