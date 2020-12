Chivas: Jesús Molina afirmó que refuerzos taparían la salida a los canteranos

Jesús Molina está convencido de que se cuenta con la materia prima para poder trascender en el futbol mexicano, ya que incluso los jóvenes han estado a la altura de lo que implica estar en el Guadalajara, por lo que la llegada de nuevos jugadores podría taparles la salida a los canteranos.

“Tenemos un plantel vasto y competitivo. Son decisiones que no me competen. La directiva y cuerpo técnico tomará las decisiones. Tenemos un plantel vasto, con jóvenes, pero ya probados, con hambre de trascender y es la unica oportunidad que tienen de hacer una carrera exitosa porque el traer gente es taparles las oportunidades, pero es un tema que no me corresponde.

“Hay jóvenes que vienen empujando fuerte y que serán la base de Chivas no del futuro, sino del presente como Fernando Beltrán, Lalo Torres, ahora está Chevy Martínez, Luis Olivas, Adrián Villalobos. Hay una camada interesante y otros que vienen pisando el acelerador. Están en el tiempo adecuado de posicionarse en el equipo y ganarse un lugar”, explicó.

Además el contención de las Chivas afirmó que en la plantilla rojiblanca hay múltiples elementos destacados con juventud y experiencia tales como Hiram Mier, a quien considera que es el mejor defensor del futbol mexicano, por lo que en el próximo torneo el Rebaño cuenta con lo suficiente para llegar a la Final.

“Considero que sí. Sería aventurarme, pero me gusta comprometerme, porque veo el día a día el trabajo de mis compañeros. Si vas línea por línea, tenemos para mi al que hoy por hoy es el mejor central del futbol mexicano, Hiram Mier. Un Raúl Gudiño y un Toño Rodríguez que pelean la titularidad día con día. Chapo Sánchez, Uriel Antuna, Chicote Calderón, Alexis Vega, JJ Macías.

“Ves hombre por hombre y hay juventud, experiencia y madurez en todas las líneas. Tenemos un plantel muy competitivo, la vara nos la hemos puesto muy alta, pero debemor ir paso a paso, con humildad. Con compromiso y siendo constantes a lo mínimo que debemos aspirar es a calificar”, culminó.

