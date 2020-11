Chivas: Aris Hernández reveló que Higuera no pagó millonario premio tras ganar Concachampions

La gestión de José Luis Higuera en Chivas siempre fue polémica, y tras dejar su cargo continúan saliendo 'trapitos al sol' sobre su estancia en el Rebaño.

Edwin Hernández, exjugador rojiblanco, reveló que les prometieron 3 millones de dólares si ganaban la Liga de Campeones de la Concacaf, pero Higuera jamás respetó el acuerdo.

“Nos habían ofrecido 3 millones de dólares por ganar la Concacaf. No se firmó nada, porque no querían tener ese problema, pero después de que se ganó se platicó para ver qué onda, y dijeron ‘no, pues no, no firmamos nada’; dijimos ‘ya está, para qué la vamos a seguir armando de jamón", mencionó para "La Chorcha Deportiva".

3 millones de dólares es lo que había acordado el equipo de @peladoalmeyda por ganar la Concachampions, premio que el equipo jamás cobró porque @JLHB33 jamás respetó el acuerdo. @86Aris55 explica cómo se dió todo previo al partido de ida, en la final.#ConTodoMenosConMiedo pic.twitter.com/79iIpJ0Opo — (@rams_alex) November 21, 2020

“Nosotros dijimos ‘si no nos dan nada igual lo queremos ganar’. Terminamos ganando la Copa. No es que se hubieran peleado, obviamente se habló fuerte, porque nos sacaba de onda de estar hablando de ese tema horas antes del partido”, añadió.

De igual forma, el Aris también aseguró que tuvieron problemas con el pago del título de Liga obtenido ante Tigres, aunque al final terminaron por pagarles.

