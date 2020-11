Chivas: Héctor Reynoso analizó fortalezas y debilidades del Rebaño de cara al Repechaje

Héctor Reynoso, exfutbolista de Chivas, analizó la actualidad del Rebaño Sagrado de cara al Repechaje que disputarán este sábado en el Estadio Akron ante Necaxa.

Para el exdefensor rojiblanco, el dinamismo del equipo es su principal arma para vencer a los Rayos, a pesar de las ausencias de Alexis Vega y José Juan Macías.

"Creo que es un equipo diseñado para ser dinámico que siempre busca el arco contrario, lógico hoy por hoy con el ‘Profe’ Vucetich me parece que les da un equilibrio teniendo una buena posición y un buen planteamiento defensivo cuando no se tiene el balón, pero sobre todo creo que la mayor cualidad y la mayor virtud es la dinámica de la gente de adelante como (Uriel) Antuna, el ‘Conejito’ Brizuela y esa es una de las mayores virtudes que tendría que cuidar el equipo rival de Chivas", reveló Reynoso en entrevista para ESPN; y es que precisamente para el exjugador, tanto el Brujo como el Cone serán los hombres clave del juego.

"Creo que el rol de jugador importante lo tiene que tomar Uriel Antuna, sabiendo el buen paso que está teniendo incluso con Selección, y el ‘Conejito’ Brizuela por sus características y su experiencia, sobre todo tiene que hacer valer ese peso ya como experimentado, ante las dudas que habrá y lo mucho que se habla de esa situación, tendremos que esperar y ver quiénes son los elegidos al final", confesó.

Aunque no todo pinta bien para el chiverío, pues Héctor develó que el 'talón de Aquiles' del equipo está en la posición de portero.

"Bueno, sabemos que la portería no se ha podido definir del todo un titular indiscutible, hay críticas y dudas, me parece que son buenos porteros, pero creo que por algo se ha hablado tanto del tema, sería eso y también la poca experiencia que tienen en Liguilla como conjunto, sabemos siempre que un equipo que llega a la Liguilla en este caso Repechaje y ya tienen la experiencia de tener fases finales disputadas juntos eso es un hándicap a favor, pero en este caso no lo veo así, es algo que podríamos dejar pendiente para observar pero les puede costar trabajo", dijo Reynoso, quien con todo lo analizado, ve favorito al Guadalajara.

"Primeramente porque fue mejor en el torneo y la tabla así lo dice, por su puesto Chivas es favorito, tienen la ventaja de jugar en casa, además de tener la obligación con la afición de pasar a la siguiente ronda y buscar el campeonato, hoy tienen esa oportunidad y creo que no la pueden desaprovechar", aseveró.

