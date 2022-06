Chivas: Brizuela defendió a Orbelín Pineda por rechazar al Rebaño

Orbelín Pineda desea permanecer en Europa para continuar con su sueño, algo que entiende perfectamente Isaac Brizuela, quien lo defiende tras rechazar a Chivas:

“En el caso de Orbelín, yo estoy seguro que si no tuviera esa opción de permanecer en Europa, estaría aquí sin duda por el cariño que le tiene a la institución, porque él estaba muy contento en el club, salió por circunstancias que no me toca decirlas, pero entiendo la decisión que está tomando de querer permanecer en Europa porque tiene seis meses y lo que quiere es jugar más.

“Entiendo ese sueño que tuvo desde niño de jugar allá, conociendo la nobleza que maneja en su persona no es que le haya dicho a Chivas ’no quiero ir’, a veces se manejan muy mal las decisiones que dice uno a veces le agregan y dicen que Orbelín no quiere a Chivas, que los odian, que ya está harto de ellos y no es así", mencionó para TUDN.

De igual forma, el 'Cone' destacó que la mayoría de jóvenes quieren jugar en el Rebaño, pues desde niños tienen esa ilusión.

“Yo estoy seguro que muchos, sino es que la mayoría de mexicanos, quisieran estar en esta institución, yo lo viví cuando estaba en la Sub 17, Sub 20 de selección que incluyéndome y varios compañeros de otros equipos les decíamos a los de Chivas: ‘ahí pregunta para que nos lleven’, échanos la mano’ y desde chico te llama la atención cuando están las visorias para empezar tu camino en el futbol profesional buscas las de Chivas", agregó.

