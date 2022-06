Ricardo Peláez: 'Difícil traer un reemplazo para José Juan Macías'

José Juan Macías se perderá todo el Apertura 2022 debido a que sufrió una ruptura de ligamento cruzado que le tardará de ocho a nueve meses para sanar.

Y ante la baja de Macías, Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas, ve muy complicado cubrir esa plaza con otro jugador, al tiempo de revelar que el tema de Orbelín Pineda quedó cancelado y no llegará al club rojiblanco.

"Difícil, y aprovecho para aclarar que hoy mismo, hace un par de horas, quedó cortado el tema de Orbelín, no se habla más del tema. Tenemos espacio y tiempo, el reglamento nos lo permite, y no nos vamos a cerrar la puerta solos, no te voy a decir ahorita que no, si hay posibilidades y si se presentan las condiciones buscaríamos traer a alguien más", dijo Peláez Linares en entrevista con TUDN.

EN VIVO: @jllopezsalido está con Ricardo Cadena y Ricardo Peláez para hablar de TODA la actualidad de @Chivas, que recientemente informó la baja de José Juan Macías por lesión https://t.co/pY2cjvGmoz — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 30, 2022

"También decirle a los aficionados de Chivas que está (Ángel) Zaldívar, está Paolo Yrizar, ha jugado (Alexis) Vega, (Roberto) Alvarado, el técnico sabrá qué hacer en esa posición y nosotros continuar con esa promoción exitosa que ha sido Tapatío, donde está Chevy (Sebastián Martínez) y está Tepa (Edgar Solís)", agregó el directivo.

CHOFIS DESCARTADO

Javier Eduardo 'Chofis' López termina su préstamo con la MLS, pero no entra en planes de la directiva y cuerpo técnico para volver al Rebaño.

"Estamos en comunicación con su representante y está abierta la posibilidad de préstamo y venta al exterior. Creo que ha tenido buenas campañas, creo que va a tener ofrecimientos. En Chivas no, hemos platicado con el cuerpo técnico y no embona", dijo Peláez.

"Jamás lo planteamos como posibilidad en esa posición, la tenemos cubierta y vienen jugadores interesantes en esa posición y nunca fue una opción para mí", dijo Ricardo Cadena sobre Chofis.

